DIMARCO, Contento per Correa, in campo ci divertiamo

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida di Champions con il Lipsia, il terzino dell'Inter -prossima avversaria della Fiorentina in campionato - Federico Dimarco parla della stagione: "La scorsa annata è stata incredibile, ma bisogna metterla da parte. Quest'anno siamo partiti bene, a novembre siamo a meno uno dalla vetta e abbiamo conquistato dieci punti in Champions League. Mancano quattro partite e siamo vicini al superamento del turno. Non penso ci siano stati cali fisiologici, abbiamo giocato tante gare e ci sta qualche pareggio, qualche sconfitta. Certo se sei l'Inter fa rumore. Noi dobbiamo continuare a lavorare così e sono sicuro ci toglieremo delle soddisfazioni".

E sulla prestazione di Correa alla prima da titolare contro il Verona aggiunge: "Per il Tucu sono davvero contento, se lo merita. Da inizio stagione sta lavorando al massimo, non ha mai detto una parola fuori posto anche se ha giocato poco e questo fa capire tanto sia com'è lui che com'è il nostro spogliatoio. Uno spogliatoio sano, ci divertiamo, e questo credo si veda anche in campo".