DEMIRAL, Torna in Italia per infortunio: il punto

Non arrivano buone notizie dal ritiro della nazionale turca per l'Atalanta e in particolare per Merih Demiral. Il centrale bergamasco, lo ha annunciato con un comunicato ufficiale la stessa Turchia, ha lasciato il ritiro per problemi fisici. L'ex Juventus adesso farà rientro in Italia per sottoporsi agli esami strumentali che renderanno un'idea più chiara sull'entità dell'infortunio. Il rischio che salti la prossima partita di campionato contro la Fiorentina c'è, in attesa di ulteriori conferme dallo staff medico nerazzurro.

Questo il comunicato della nazionale turca: "Dopo la partita del Lussemburgo giocata ieri sera, sono state apportate modifiche alla rosa dei convocati della nostra Nazionale, che domenica 25 settembre affronterà in trasferta le Isole Far Oer nell'ultima partita del 1° Gruppo della UEFA Nations C League.

Merih Demiral, Çağlar Söyüncü e Orkun Kökçü sono stati esclusi dalla rosa per infortuni e Cengiz Ünder ha rimediato il suo secondo cartellino giallo nella partita del Lussemburgo ed è stato squalificato per la partita con le Isole Far Oer".