D'AMBROSIO, Coi viola cambi sono stati fondamentali

Il match winner della sfida di ieri sera contro la Fiorentina Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Questa è un'Inter che non molla mai, scende in campo per vincere e fa di tutto per farlo. Ieri siamo partiti in salita ma siamo stati bravi a raddrizzarla. In contropiede siamo andati sotto ma siamo stati concentrati a rimetterla sui binari giusti. Poi i cambi sono stati fondamentali - sottolinea Fcinternews.it -. Vogliamo sempre fare gioco nella metà campo avversaria e dobbiamo essere più attenti in contropiede. Cosa c'è di più rispetto alla squadra dell'anno scorso? In più abbiamo i cambi perché abbiamo dei giocatori forti e siamo più competitivi. Come ho detto poco tempo fa, l'anno scorso siamo arrivati secondi ad un punto dalla prima, siamo usciti dalla Coppa Italia e perso la finale di Europa League, l'obiettivo di quest'anno è migliorare queste cose. Io sono uno che cerca di mettere in difficoltà l'allenatore in allenamento. Quando scendo in campo cerco di dare il 100% e non mi piace perdere. Cerco di vincere sempre e quando in casi come questi siamo sul punteggio di parità cerco di far gol".