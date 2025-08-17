Conference, Polissya impegnato in campionato contro la LNZ: la formazione

di Redazione FV

In attesa della gara di andata dei playoff di Conference League con la Fiorentina, il Polyssia alle 17 sarà impegnato in campionato. In Ucraina si gioca infatti la terza giornata di Premier League che vede l'avversaria dei viola (dunque già ben rodata tra playoff e campionato) in campo in casa contro l'LNZ Cherkasy. Ecco la formazione del Polissya.

Polissya (4-3-3): Volynets, Kravchenko, Chobotenko, Beskorovaynyi, Mykhaylichenko; Babenko, Talles Costa, Karaman; Gutsulyak, Goncalves, Gayduchyk. A disposizione: Andriyevski, Filippov, Hadroj, Joao Vialle, Korniychuk, Krusshynskyi, Kudryk, Lednev, Melnychenko, Nazarenko, Sarapiy, Uliganets. All. Rotan