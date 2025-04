Conference League, oggi doveva esserci Maribor-Celje: partita rimandata

>Oltre ad un permesso speciale per aprire una porzione di tribuna solitamente tenuta chiusa a causa dei lavori di ristrutturazioni dello Z'dezele Stadium (QUI la news completa), la federazione slovena ha deciso di aiutare il Celje anche spostando un match di campionato. Oggi infatti la formazione di Riera doveva affrontare in trasferta il Maribor di Ilicic per la 29° giornata del campionato sloveno. In vista del match di domani sera in Conference League contro la Fiorentina la sfida della massima competizione calcistica slovena è stata rimandata a data da destinarsi.