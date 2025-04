La Slovenia a sostegno del Celje. Con un permesso speciale per un sold out storico

vedi letture

Quasi 13 mila spettatori. È questo il dato di pubblico per il Z'dezele Stadium in vista della sfida tra il Celje e la Fiorentina. Un sold out che non era mai stato registrato in stagione ma nemmeno negli ultimi anni visto che per ottenerlo, il club sloveno ha dovuto chiedere (e ottenere) un permesso speciale per aprire una porzione di tribuna solitamente tenuta chiusa.

Un Paese che tifa Celje

Una vera e propria festa quella che si attendono in Slovenia per la partita di Conference League, con un intero paese pronto a sostenere la causa del Celje contro una big del calcio europeo come la Fiorentina. In città non si parla altro da giorni, con i tifosi (abituati a grandi sfide di pallamano più che di calcio) che cercheranno di spingere la squadra ancora oltre ai propri limiti come successo fino a qui nel percorso internazionale.