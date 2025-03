Celje, Tamar Svetlin: "Stadio già esaurito, affronteremo i viola senza alcun peso"

Tamar Svetlin, centrocampista del Calje, ha parlato della sfida contro la Fiorentina ai quarti di Conference League: “Ci stiamo svegliando, il nostro spirito è forte e la gente ha acquistato tutti i biglietti per la gara coi viola. Sarà uno spettacolo, non capita mai di giocare davanti a un pubblico così numeroso. Siamo abituati ad andare in trasferta a vedere stati più grandi con più spettatori, ma questa volta avremo anche noi uno scenario fantastico. La Fiorentina è più forte ma non invincibile, possiamo affrontarla senza alcun peso. Non è un caso se siamo ai quarti di finale”.