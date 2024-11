CALHANOGLU, Esce al 45': "Ho sentito pizzicare"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Turchia di Montella oggi pomeriggio ha pareggiato 0-0 con il Galles e il ct ha dovuto togliere Hakan Calhanoglu al termine del primo tempo per un problema fisico. Lo stesso giocatore dell'Inter - avversario della Fiorentina il 1° dicembre - ha spiegato: "Sono trascorse due settimane dal mio infortunio, ma la stessa zona mi ha fatto di nuovo male, ho sentito pizzicare. Sono uscito perché non volevo correre rischi, domani farò una risonanza magnetica". Il centrocampista nerazzurro già nel mese di ottobre ha dovuto saltare tre partite per un'elongazione agli adduttori della coscia sinistra.