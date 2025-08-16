Cagliari in campo per la Coppa Italia: sfida all'Entella con Folorunsho

Cagliari in campo per la Coppa Italia: sfida all'Entella con FolorunshoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:55Avversari
di Redazione FV

A una settimana esatta dall'esordio in Serie A contro la Fiorentina, il Cagliari ospita in Sardegna la Virtus Entella per i 32esimi di Coppa Italia. L'esordio ufficiale del nuovo tecnico Fabio Pisacane vede la prima con la sua nuova maglia di un ex Fiorentina come Folorunsho, schierato subito titolare nel 3-5-2 rossoblu che vedere Caprile in porta e un'altra vecchia conoscenza viola come Mina in difesa. Il nuovo acquisto Esposito è partito invece dalla panchina. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Mina, Deiola, Obert, Zortea, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi, Luvumbo, Piccoli. All.Pisacane

VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Parodi, Tritiello, MarconiMezzoni, Dalla Vecchia, Benali, Franzoni, Di Mario, Guiu, Fumagalli. All.Chiappella