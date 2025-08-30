Sky: Kean-Fiorentina, accordo verbale per il rinnovo con clausola leggermente aumentata
FirenzeViola.it
Fumata bianca per il rinnovo di Moise Kean? Secondo quanto racconta Sky la Fiorentina ha raggiunto l'accordo verbale con il giocatore per il rinnovo con la clausola rescissoria leggermente aumentata rispetto agli attuali 52 milioni.
Per Mediaset inoltre, l'accordo tra le parti fino al 2030 potrebbe essere ufficializzato questo sabato.
Pubblicità
Primo Piano
Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa Leaguedi Pietro Lazzerini
Le più lette
2 Nicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Copertina
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com