Sky: Kean-Fiorentina, accordo verbale per il rinnovo con clausola leggermente aumentata

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 00:02Primo Piano
di Redazione FV

Fumata bianca per il rinnovo di Moise Kean? Secondo quanto racconta Sky la Fiorentina ha raggiunto l'accordo verbale con il giocatore per il rinnovo con la clausola rescissoria leggermente aumentata rispetto agli attuali 52 milioni. 

Per Mediaset inoltre, l'accordo tra le parti fino al 2030 potrebbe essere ufficializzato questo sabato.