Torino, Ngonge: "Domenica aspettiamo tanta gente contro la Fiorentina"

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - "Se chiudo gli occhi, immagino un gol in Toro-Juve: le mie prime sensazioni in granata sono molto positive": così il nuovo attaccante del Torino, Cyril Ngonge, si presenta ai canali ufficiali del club. "Baroni è stato molto importante per me, ha saputo valorizzarmi - aggiunge il belga classe 2000 prelevato dal Napoli - e la mia scelta di venire al Toro è stata anche grazie a lui: mi chiede personalità e carattere, oltre all'esperienza che ho accumulato al Napoli con la vittoria dello scudetto".

E sulla piazza granata: "In giro in centro si vede che ci sono tanti tifosi del Toro e poi la prima allo stadio è stata bella - conclude Ngonge - e ora aspettiamo tanta gente per la sfida di domenica contro la Fiorentina". (ANSA).