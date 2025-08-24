Folorunsho: "Il calendario mi ha fatto uno scherzo tra Fiorentina e Napoli, dovrò farmi trovare pronto"

Nel pre gara di Cagliari-Fiorentina, ai microfoni di Domus Rossoblù, ha parlato il nuovo giocatore del Cagliari, ex viola fino a maggio, Michael Folorunsho. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "A Cagliari c'è un clima bellissim e un bel gruppo, sano. Un gruppo fatto di grandi lavoratori. I miei compagni mi hanno fatto sentire subito a mio agio, diversi li conoscevo già da avversari, alcuni sono stati miei compagni in avventure passate".

La prima frase che hai imparato qui? "Forza Casteddu!"

Subito contro le tue ex squadre, oggi la Fiorentina, poi il Napoli: "Il calendario mi ha fatto questo scherzo e dovrò farmi trovare pronto con i miei compagni, sarà uno stimolo in più giocare contro due grandi squadre che lotteranno per obiettivi importanti".

Obiettivo del Cagliari? "Prima di tutto la salvezza, poi una volta conquistata la permanenza in A potremo parlare di altro, eventualmente. Pensiamo all'obiettivo principale, solo dopo potrebbero aprirsi altri scenari".