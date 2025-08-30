Lamptey-Fiorentina, accordo totale. Si lavora ai dettagli col Brighton per chiudere

di Redazione FV

C'è l'accordo totale tra la Fiorentina e Tariq Lamptey per l'arrivo del classe 2000 alla corte di Stefano Pioli. L'esterno del Brighton dovrebbe essere il nuovo vice Dodo, figura mai smessa di cercare da parte della dirigenza viola in questa sessione di mercato.

Come riferisce Sportitalia, l'intesa tra il club di Commisso e l'anglo-ghanese è definita, si lavora adesso sui dettagli con i Seagulls per lasciare andare il giocatore e accoglierlo a Firenze.