Cagliari, Luperto: "Sono felice per il gol e per i 90 minuti. Tifosi? Li sentiamo vicini"

Il difensore del Cagliari, decisivo con la rete del pareggio nei minuti finali, Sebastiano Luperto ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara della sfida tra i rossoblu e i viola. Queste le sue parole: "Sono contentissimo, sono riuscito a fare 90 minuti e non era scontato. Sono contentissimo anche per gol che ha portato 1 punto alla squadra".

Sembravate in 12, vista la spinta dei tifosi

"Ci sono vicini e ce ne accorgiamo durante le partite, sia in casa che fuori".