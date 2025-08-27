L'avversaria della Fiorentina in campionato è senza difesa: il punto sul Torino

Il Torino deve correre ai ripari dopo l’umiliazione di San Siro inflitta dall’Inter, sconfitta per 5 a 0. Lo scrive la Stampa: Marco Baroni è furioso con la squadra, ora caccia ai rinforzi. Prosegue il quotidiano torinese: peggio di cinque schiaffi all’esordio per il Toro c’è solo la notizia che mai in 119 anni di storia aveva cominciato così male. Se il club di Cairo attendeva con ansia la prima grande verifica dopo un calciomercato che ha portato 7 novità, Aboukhlal, Anjorin, Asllani, Ismajli, Israel, Ngonge e Simeone, al costo di 27 milioni, ecco la risposta: è un Torino senza difesa. Alla resa dei conti la squadra si è rivelata fragile. Confusa. Senza identità né personalità. Il processo parte da una difesa che va in difficoltà in ogni azione, e non dalla notte da incubo di San Siro: sono problemi già emersi in tutte le amichevoli, sempre punita almeno con un gol. Baroni ha cambiato rotta con il 4-3-3 ed è arrivato Asllani, ma non basta e servono altri rinforzi.

C'è un'evidente emergenza arretrata e si cercano soluzioni: il primo è il terzino che all’occorrenza può giocare anche in mezzo: Salah-Eddine. Il Toro ha battuto la concorrenza del Werder Brema e sta trovando l’accordo con la Roma per un prestito con diritto di riscatto. In auge è tornato pure Ouattara del Monaco, costa 7 milioni. Ma occorre un difensore di piede sinistro come ha fatto capire Baroni: “Ho fatto giocare Masina perché volevo un mancino”. Infatti tutti gli altri sono destri, compreso Ismajli che adesso è infortunato. L’ex Under 21 Lorenzo Pirola dell’Olympiacos è un’idea sempre valida. A scriverlo è La Stampa.