Conference League, l'augurio di vittoria finale del Polissya alla Fiorentina

Dopo aver vinto 3-0 all'andata a Presov, in Solvacchia, la Fiorentina batte, non senza soffrire, il Polissya anche al ritorno. 3-2 il risultato finale con le reti di Dodo, Ranieri e Dzeko che hanno ribaltato l'iniziale doppio vantaggio degli ucraini. Nonostante la sconfitta e l'uscita dalla competizione, sui social il Polissya ha voluto fare i complimenti alla Fiorentina augurandogli di vincere la Conference League nell'anno del centenario. Di seguito l'immagine del commento della società ucraina sotto il post che celebrava la vittoria del club gigliato: 