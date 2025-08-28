Social
Conference League, l'augurio di vittoria finale del Polissya alla Fiorentina
Dopo aver vinto 3-0 all'andata a Presov, in Solvacchia, la Fiorentina batte, non senza soffrire, il Polissya anche al ritorno. 3-2 il risultato finale con le reti di Dodo, Ranieri e Dzeko che hanno ribaltato l'iniziale doppio vantaggio degli ucraini. Nonostante la sconfitta e l'uscita dalla competizione, sui social il Polissya ha voluto fare i complimenti alla Fiorentina augurandogli di vincere la Conference League nell'anno del centenario. Di seguito l'immagine del commento della società ucraina sotto il post che celebrava la vittoria del club gigliato:
Pubblicità
Avversari
Qualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Championsdi Luca Calamai
Le più lette
1 Qualificazione con qualche incredibile brivido. Rivincita di Ranieri. Nicolussi Caviglia libera Fagioli. Lindelof può essere utile. Ma questi due acquisti non sono da zona Champions
2 Una mentalità vincente che ancora manca. Segnale dal Mapei: il cantiere viola resta più aperto che mai
Copertina
Dagli inviatiUna mentalità vincente che ancora manca. Segnale dal Mapei: il cantiere viola resta più aperto che mai
Lorenzo Di BenedettoTutti i dubbi di Comuzzo sull'Arabia: perché andare e perché no. La Fiorentina ha fatto il prezzo e intanto si muove anche il resto del mercato. Nicolussi Caviglia ciò che manca in mediana, Lindelof un affare, ma può esserci il nodo ingaggio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com