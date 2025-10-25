Bologna a Firenze quasi al completo. Confermati Orsolini e Castro: la probabile

vedi letture

Ad eccezione di Ciro Immobile, che prosegue con il lavoro differenziato e sarà rivalutato in vista dell’infrasettimanale con il Torino, sarà un Bologna praticamente al completo quello che affronterà la Fiorentina al Franchi. Lo riferisce TMW, facendo un punto sulla probabile formazione rossoblu in vista di domani. In virtù delle rotazioni viste tra Cagliari e Bucarest, l’undici di Italiano parrebbe pressoché delineato. In porta tornerà Skorupski, nonostante l’ottima prova di Ravaglia in Sardegna. Sugli esterni pronti Holm e Miranda.

I dubbi di formazione riguardano solamente i centrali di difesa: Casale scalpita per una chance, ma Heggem dovrebbe spuntarla su Vitik dopo la staffetta in Romania e Lucumì va verso la riconferma. A centrocampo Pobega reclama spazio, ma dovrebbe esserci Ferguson al fianco di Freuler, ormai costretto ad un vero e proprio tour de force tra nazionale Svizzera, campionato ed EL. Sulla trequarti non si può fare a meno di questo Odgaard , tornato ai livelli della scorsa stagione (3 gol e 1 assist nelle ultime cinque gare suggeriscono una panchina per Bernardeschi e Fabbian). Sugli esterni ci saranno Orsolini e Cambiaghi, mentre Castro, dopo aver riposato in Europa, tornerà ad essere il terminale offensivo.