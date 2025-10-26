Bernardeschi e Orsolini a supporto di Castro: il probabile undici del Bologna

Orfano ancora di Vincenzo Italiano, il Bologna si accinge a sfidare la Fiorentina con quasi tutto l'organico al completo. Non fanno parte del gruppo che verrà a Firenze i soli Immobile e Odgaard, entrambi per infortunio. Per quanto riguarda invece la formazione, davanti a Skorupski sono sicuri del posto Vitik e Lucumì al centro della difesa, con Miranda che agirà sulla sinistra. A destra Holm (lo scorso anno il dissing con Kean, con i due si beccarono a colpi social) sembra in vantaggio su Zortea.

In mediana Freuler, accanto a lui si contendono una maglia Ferguson e Moro. Dubbi anche in attacco, dove dal primo minuto potrebbe trovare posto anche l’ex (non particolarmente amato dalle parti di Firenze) Federico Bernardeschi. Nelle ultime ore è stato segnalato in vantaggio su Pobega per agire da trequartista. Sugli esterni Orsolini e Cambiaghi, mentre la punta di riferimento sarà Castro, con Dallinga dalla panchina.