BARONI, Avverte: "Il Verona sta diventando squadra"

Marco Baroni alla fine della gara del suo Verona contro la Lazio (finita 1-1) è soddisfatto del risultato e avverte anche la Fiorentina in vista della prossima sfida: "La squadra adesso sa che sta diventando squadra. Non è facile quando si cambia tanto, con tanti stranieri che hanno culture diverse. Ci sono percorsi di crescita, la squadra sa che può recuperare. Ora c'è lo spirito di rimanere sempre in partita, giocarsela fino in fondo e avere la convinzione di poter fare gol".

Perché non ha tolto Duda ammonito? "Ci serviva palleggio e non era facile. Sapevo che era ammonito, è un giocatore importante e gli ho chiesto se stesse bene. Tornando indietro farei diversamente, ma per com'era messa la partita con lui in campo avevamo la giusta qualità".