ANDREAZZOLI (SKY), Serve sensibilità: l'arbitro ha pesato

L'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato così ai microfoni di Sky nel post partita: "Sono le forze in campo che decidono, non è l'emotività. La prima ammonizione a Luperto è decisiva, il fallo era al contrario. Anche il quarto uomo mi sembrava della mia opinione. Queste decisioni pesano e incidono molto anche sul risultato finale. Giocare in dieci contro la Fiorentina diventa difficile, già è complicato in parità numerica. Sono dispiaciuto per quei dieci secondi finali quando stavamo battendo una rimessa laterale in attacco e l'arbitro non ce l'ha permesso. In qualsiasi mestiere non può mancare la sensibilità, poi sono il primo a capire gli errori. Se manca la sensibilità non funziona niente, in questo caso bisogna cambiare mestiere, poi gli arbitri svolgono un ruolo complicato e gli errori ci possono stare, ma bisogna offrire una sensibilità. Non capisco perché bisogna fischiare prima dei 5 minuti di recupero. C'era una rimessa laterale, falla battere".

Sulla partita: "La Fiorentina ha due difensori bravissimi che non ci hanno permesso molto. Forse potevamo essere più lucidi in alcune occasioni. Volevamo creare delle situazione di due contro due in modo tale da creare qualche problema, ma poi ci sono le forze in campo".

Adesso subentra la paura nella corsa per non retrocedere?

"Il girone di ritorno è sempre più pesante di quello dell'andata. Il nostro comportamente è sempre il solito, andiamo sempre con la stessa voglia. Abbiamo fornito prestazioni miglori che nel girone di andata, ma a volte non vieni premiato. I ragazzi non hanno mai tradito fornendo ottime prestazioni. Noi dobbiamo sempre fare il massimo, e se non lo facciamo non rubiamo mai niente (ride, ndr)".