ALL. OLYMPIACOS, Eccitazione palpabile: tifosi euforici

L'allenatore dell'Olympiacos José Luis Mendilibar ha parlato al sito UEFA in vista della finale di Atene. Queste le sue parole: "Dobbiamo mantenere la lucidità, considerarla come qualsiasi altra partita. La settimana che precederà la finale sarà il più normale possibile. Non mi piace cambiare le cose solo perché è una gara importante. Siamo arrivati a questo punto senza cambiare: perché farlo adesso?".

La grandezza di ciò che ha fatto ha già lasciato il segno? "L'eccitazione è palpabile. Quando giochiamo in casa, i tifosi arrivano più di un'ora prima del calcio d'inizio. Esultano come pazzi per strada. Chi ti riconosce si ferma a salutarti. Sono euforici e spero che lo siano altrettanto dopo la finale".

L'Olympiacos ha già vinto un trofeo europeo in questa stagione, la UEFA Youth League. È un'ispirazione? "Ci hanno creduto quando nessun altro lo faceva. Hanno giocato contro l'Inter agli ottavi e il Bayern ai quarti; la gente pensava che sarebbero caduti ogni volta: beh, non è andata così. L'Olympiacos ha vinto e ha vinto bene. Poi, in finale, il Milan partiva favorito, ma i nostri ragazzi hanno vinto anche quella! L'Olympiacos ha fame di vincere: se ce la fanno i giovani, perché non dovremmo farcela anche noi? Eravamo sfavoriti contro Ferencváros, Fenerbahçe e soprattutto Aston Villa, ma abbiamo trovato il modo".

Cosa significherebbe regalare la prima coppa europea all'Olympiacos? "Sarebbe fantastico. Entreremmo nella storia dell'Olympiacos e del calcio greco. Sappiamo che sarà molto dura contro una squadra italiana che gioca ai massimi livelli, ma in finale non si sa mai".