VIDEO FV, Tifosi belgi verso il Franchi: navette e scorta

Fonte: Sara Mastrosimone

Procede l'avvicinamento a Fiorentina-Genk, gara in programma stasera alle 21 e valida per la quinta giornata del girone di Conference League. Come mostrano le immagini di FV, i tifosi belgi si stanno già dirigendo verso il Franchi, scortati, a bordo di apposite navette, predisposte per questioni di sicurezza e scongiurare ogni qualsiasi forma di contatto possa avvenire con la tifoseria viola.