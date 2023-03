VIDEO FV, Commisso saluta: "Ci vediamo fra un mese"

A poco meno di un'ora dal fischio d’inizio di Fiorentina-Sivasspor, all’esterno del Franchi, Rocco Commisso si è intrattenuto con alcuni tifosi. Foto, sorrisi e tono scherzoso con una tifosa in particolare e la nostra inviata per il numero uno viola che, in partenza domani per gli Stati Uniti, prima di entrare allo stadio ha salutato i fiorentini: “Ci vediamo tra un mese” la promessa del presidente, che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it sarà quindi in Italia per la fase calda della stagione.