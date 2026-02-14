Radio FirenzeViola in diretta: ora c'è "Extra Viola" in collaborazione con Rtv38
FirenzeViola.it
Continua il palinsesto in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora in diretta fino alle 21:30 torna "Extra Viola", la trasmissione di approfondimento della giornata viola in collaborazione con RTV 38, con Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini in studio per approfondire la giornata viola e la vittoria a Como. Potrete seguirci da App o pc anche in modalità video o direttamente in tv smart o dal canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia oltre che, come detto, su RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
RFV
Le più lette
3 Como-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli trascina, Kean ritrova il gol, Pongracic e Ranieri tengono
Copertina
Alberto PolverosiComo e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregas
Luca CalamaiA Como lascerei Dodò in panchina. Fagioli l'anti Fabregas. A Kean chiedo i gol salvezza poi ognuno per la sua strada. Per il futuro meglio Tudor di De Zerbi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com