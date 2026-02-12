Radio FirenzeViola ancora in diretta: ecco "Extra Viola" in collaborazione con Rtv38
FirenzeViola.it
Continua il palinsesto in diretta di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora in diretta fino alle 21:30 torna "Extra Viola", la trasmissione di approfondimento della giornata viola in collaborazione con RTV 38, con Luis La Serpe e Tommaso Loreto in studio. Potrete seguirci da App o pc anche in modalità video o direttamente in tv smart o dal canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia oltre che, come detto, su RTV38.
Per ascoltarci CLICCA QUI!
Pubblicità
RFV
Le più lette
1 “Voi comaschi, noi colle femmine”: lo striscione che ha fatto la storia (e che oggi servirebbe più che mai)
Copertina
FirenzeViolaComo-Fiorentina, due esempi di come fare business e una mossa di 'internazionalizzazione' da cui i viola possono prendere spunto
Lorenzo Di BenedettoVanoli deve essere messo in discussione, la salvezza della Fiorentina passa anche da alcune scelte che saranno fondamentali. La squadra ha paura ma non può permetterselo. Il tempo è finito, adesso servono solo i punti, in qualsiasi modo
Angelo GiorgettiSolo Paratici può salvare la Fiorentina. Inchiodi i giocatori alle loro responsabilità. E parli con la forza del suo contratto: se andiamo in B, restate tutti a Firenze. Via Vanoli? Se lo chiede la squadra e ci sono alternative migliori
Mario TeneraniVanoli nel mirino delle critiche: la società va avanti con lui. C’è bisogno dello psicologo, ma uno bravo. Dramma classifica, restano solo 42 punti. Ansia per Gud: forse nuovi accertamenti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com