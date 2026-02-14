Radio FirenzeViola, segui con noi il pre-partita di Como-Fiorentina
Giornata di partita per la Fiorentina e nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola. Le trasmissioni proseguono con il lungo prepartita con vista Como, con Fabio Ferri in studio fino alle ore 14 quando arriverà la trasmissione della partita, "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio, Andrea Giannattasio inviato a Como.
Como e Fiorentina, due squadre opposte per numeri, gioco e mentalità. Ma i viola non partono battuti solo se giocano col terrore come contro il Torino. Vanoli può copiare Conte: va tolta la profondità a Fabregasdi Alberto Polverosi
