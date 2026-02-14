Radio FirenzeViola, segui con noi il pre-partita di Como-Fiorentina

Oggi alle 12:00RFV
di Redazione FV

Giornata di partita per la Fiorentina e nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola. Le trasmissioni proseguono con il lungo prepartita con vista Como, con Fabio Ferri in studio fino alle ore 14 quando arriverà la trasmissione della partita, "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio, Andrea Giannattasio inviato a Como.

