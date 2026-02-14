Radio FirenzeViola, inizia l'avvicinamento a Como-Fiorentina: ora c'è "Tutti in campo"

Oggi alle 10:00RFV
di Redazione FV

Giornata di partita per la Fiorentina e nuova giornata di dirette per Radio Firenzeviola. Le trasmissioni live partiranno alle ore 10 con "Tutti in campo", poi arriva il turno di "100 anni di Passione Viola" a cura del Museo Fiorentina. Dalle 12 inizia il lungo prepartita con vista Como, con Fabio Feri in studio fino alle ore 14 quando arriverà la trasmissione della partita, "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio, Andrea Giannattasio inviato a Como.

