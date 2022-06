ZURKOWSKI, Futuro da chiarire: ecco la situazione

Il mercato della Fiorentina deve ancora iniziare, ma uno sguardo la dirigenza lo sta dando anche a chi rientrerà dai prestiti. Uno di questi sarà sicuramente Marco Benassi, mentre il discorso per Szymon Zurowski è più articolato. L'Empoli ha un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro che dovrebbe far valere, ma i viola hanno un contro-riscatto già fissato a 6, che potrebbero a sua volta esercitare. Sarebbe un premio di valorizzazione al club toscano, ma resta da capire se sarà inserito nella trattativa per Vicario o meno: la situazione è in evoluzione. Buone chance di permanenza invece per Luca Ranieri, dopo l'esperienza fatta con la Salernitana. Possibile una soluzione Perugia per Niccolò Pierozzi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.