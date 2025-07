Niente passi avanti sul rinnovo di Dodo: può restare a Firenze col contratto in essere

Per quanto riguarda la situazione di Dodò, al momento non si registrano passi avanti significativi nella trattativa per il rinnovo del contratto, si legge sul Corriere Fiorentino. La situazione rimane quindi in stand-by, anche perché, fino a questo punto, non sono arrivate offerte concrete da parte di altri club. Juventus e Inter si sono limitate a raccogliere informazioni, ma non hanno affondato il colpo con una proposta ufficiale.

La Fiorentina, dal canto suo, è pronta ad ascoltare eventuali offerte, ma soltanto a partire da una base di almeno 25 milioni di euro. In assenza di sviluppi in questo senso, è probabile che il terzino brasiliano resti a Firenze con l’attuale accordo, che comunque ha validità fino al 2027, garantendo così una certa stabilità contrattuale per il giocatore e per la società.