Pioli e il 3-5-2 d’inizio stagione. La Nazione: "C'è già una squadra fatta"

All'interno delle proprie pagine La Nazione ha ipotizzato la possibile formazione con cui la Fiorentina potrebbe scendere in campo nella prossima stagione. I lavori sono ancora in corso, ma la squadra titolare, al momento, sembra essere praticamente fatta. Salvo ovviamente situazioni di mercato che potrebbero prendere corpo nelle prossime ore, la Fiorentina di oggi riaccenderà il suo motore con l’assetto tattico di un 3-5-2, dove in difesa, appunto davanti a De Gea, andrebbero a muoversi (da destra a sinistra) Pongracic, Comuzzo e Ranieri.

Nella mediana a cinque ecco l’unico volto nuovo da considerare titolare della campagna acquisti perfezionata fino a questo momento: Fazzini. Per lui lo spazio giusto sarà quello di interno destro, mentre nella posizione opposta, ecco Fagioli. L’ex juventino è destinato a diventare il leader del nuovo centrocampo della Fiorentina. In mezzo ai due Mandragora. Linea a 5 dove gli esterni sono Gosens e Dodo. Infine la coppia d'attacco formata da Kean e Gudmundsson, con Dzeko che rappresenta un’alternativa offensiva micidiale e senza dubbio potrà vantare molte apparizioni nel pacchetto dei titolari.