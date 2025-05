Zetti su La Nazione: "Dal fallimento alla gioia. Adesso impariamo dagli errori"

Tra le pagine de La Nazione è presente il commento di Cosimo Zetti sul trionfo della Fiorentina a Udine: “Incredibile, davvero incredibile. Chiamatelo miracolo, chiamatela fortuna o come volete voi, fatto sta che un epilogo del genere non se lo sarebbe aspettato proprio nessuno. Il merito della Fiorentina, che ha conquistato 65 punti come mai era accaduto negli ultimi dieci anni, è stato quello di averci creduto fino in fondo.

[…] Così, in un battibaleno, siamo passato dal fallimento alla gioia. […] Adesso impariamo dagli errori commessi in stagione, ma facciamolo davvero perché Firenze, come hanno sottolineato anche i tifosi, merita molto di più”.