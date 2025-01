Zaniolo può arrivare con la stessa formula dell’Atalanta: i dettagli dell’operazione

Nicolò Zaniolo arriverà a Firenze con la stessa formula con cui l’Atalanta l’ha prelevato dal Galatasaray in estate. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, lo può accogliere attraverso il prestito oneroso da 3 milioni di euro (i viola pagheranno la metà), con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio al raggiungimento del 65% delle presenze nell'arco della stagione. Il riscatto, precisamente, è fissato a 16 milioni più 3 di bonus, legati a risultati e obiettivi.

Per quanto riguarda l’ingaggio, invece, la Fiorentina è pronta a pagare la metà esatta dei 2,5 milioni netti che erano stati pattuiti con l’Atalanta a inizio stagione. Conti alla mano, ai viola spettano 1,25 milioni fino a giugno. È già tutto apparecchiato: l'attaccante massese è l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo che sta per perdere Ikoné, destinato al Como.