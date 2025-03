Zaniolo e Colpani chiamati a battere un colpo. Oggi sono lontani dal riscatto della Fiorentina

Nicolò Zaniolo e Andrea Colpani sono ad oggi molto distanti dalla permanenza alla Fiorentina per la prossima stagione. Entrambi sono approdati in viola con la formula del prestito, a condizioni e cifre differenti, ma la possibilità di riscatto nei loro confronti è ora come ora molto lontana per motivi diversi. Degli otto giocatori che attualmente sono in prestito alla Fiorentina infatti, i due esterni d'attacco sono quelli che hanno oggi meno possibilità di rimanere in maglia viola.

L'ex Roma è tornato a Firenze a gennaio dopo tanti anni, dopo esser cresciuto nel settore giovanile. In Toscana il figlio d'arte cercava (e cerca tuttora) di ritrovarsi dopo stagioni buie, intrise d'infortuni e di conseguenti cali fisici, tanto da calare e da finire chiuso nelle gerarchie anche dell'Atalanta, dove tentava il rilancio in estate. Salvo poi virare sulla Fiorentina a stagione in corso, arrivando dal Galatasaray per 3.2 milioni con diritto di riscatto a 15.5 che diventa obbligo al 60% delle presenze, ma per lui non serve un minutaggio da almeno 45' (come Gosens) ma da 30' per trasformarlo in obbligo. Dal momento che è giunto a gennaio e finora non è mai diventato un titolare vero e proprio, il calcolo sarebbe un totale di 12 presenze e l'obiettivo non è vicino. Sta a lui riscattare anche questa deludente annata se vuole provare a convincere il club.

Per Colpani invece serve un vero e proprio sprint finale per meritarsi la conferma. Arrivato in estate in pompa magna, dal fantasista ex Monza si aspettavano tutti molto. Dalla società ai tifosi, il Flaco sbarcava in viola dopo una buona annata in Brianza e soprattutto sotto l'occhio del suo allenatore, che l'ha fortemente voluto a Firenze. Ora è fuori per infortunio ma nella prima metà di stagione non ha mai convinto in campo, e come per Zaniolo, anche Colpani dovrà andare incontro a un finale da protagonista se vuole guadagnarsi la riconferma. Altrimenti Fiorentina e Monza potrebbero rinegoziare l'operazione per l'anno prossimo, perché dopo aver speso 4 milioni di euro l'estate scorsa non è facile che i viola ne tirino fuori altri 12 per il riscatto.