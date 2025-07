Valentini, appena rientrato in viola è già pronto a ripartire per Verona

La Nazione oggi in edicola si concentra su Nicolas Valentini e in modo particolare sul suo futuro. L'ex Boca Juniors vista l'abbondanza in difesa potrebbe, seppur appena rientrato al Viola Park, ripartire subito verso un nuovo prestito. Giunto a Firenze lo scorso 1 gennaio ancora non ha collezionato neanche una presenza in maglia viola.

E pensare che un anno fa Valentini, messo fuori rosa dagli Xeneizes dopo essersi rifiutato di firmare il rinnovo di contratto, aveva dato assoluta priorità proprio alla Fiorentina. Negli ultimi giorni della scorsa sessione di mercato il classe 2001 venne ceduto in prestito secco al Verona per avere più minutaggio e prendere confidenza con il calcio italiano. Le sue ottime prestazioni in maglia gialloblu avevano attirato l'interesse dei tifosi viola che erano curiosi di vederlo finalmente in campo con la casacca gigliata. Invece con l'arrivo di Viti, ufficiale da ieri, per l'argentino sembra prospettarsi un nuovo prestito, con ogni probabilità ancora al Verona.