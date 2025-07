Duttilità al servizio di Pioli, Fortini torna al Viola Park per restare

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra su Niccolò Fortini. La stagione scorsa con la maglia della Juve Stabia è stato, tra Serie A e Serie B, il classe 2006 più impiegato in Italia con 1990 minuti in 27 gare. Rientrato al Viola Park, dove è cresciuto calcisticamente, adesso Fortini vuole seguire le orme di un altro frutto del vivaio gigliato come Pietro Comuzzo. Da attaccante ad esterno difesa nelle giovanili, Fortini è un giocatore duttile che potrà fare al caso di Pioli in più posizioni.

La stagione passata in Serie B ha giocato da esterno sinistro nel 3-4-2-1 disegnato da Pagliuca trovandosi, seppur destro naturale, alla grande. Con lui la Fiorentina si assicura una doppia risorsa, sia da una parte sia dall'altra del campo, dettaglio che, visti i dubbi sul futuro di Dodo e Parisi, non è da poco. Sul classe 2006 da tempo si sono posati posati gli occhi degli scout di mezza Europa. Ultimamente si è interessato anche il Bayer Leverkusen ma il suo presente si chiama Fiorentina. Fortini è tornato al Viola Park per restare poi in futuro chissà, il suo sogno è giocare in Premier League con la maglia del Chelsea.