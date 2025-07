Da Martinelli e Terracciano a Bianco e Amatucci, le altre trattative della Fiorentina

vedi letture

La Nazione oggi in edicola fa il punto sulle trattative che stanno rimanendo sulla sfondo in questo inizio d'estate della Fiorentina. Se la copertina infatti se la stanno prendendo Stefano Pioli, Moise Kean, Albert Gudmundsson e i primi tre colpi in entrata, i viola sono a lavoro anche per definire il futuro di tanti calciatori, molti giovani, che non sono sicuri al 100% di far parte del progetto della prossima stagione. Partendo dalla porta, l'unica certezza è la permanenza di David De Gea. L'estremo difensore spagnolo difenderà i pali della porta gigliata come la passata stagione. Il suo vice però non dovrebbe essere più Pietro Terracciano, per lui si è fatto vivo il Monza, ma Tommaso Martinelli. Questa almeno sembrerebbe essere la volontà del classe 2006. I viola invece, in caso di arrivo dell'offerta giusta, per il momento sembrerebbe essersi mosso lo Spezia, preferirebbero mandare il giovane portiere a fare esperienza in prestito. Su Christensen invece c'è l'interesse del Frosinone.

Toccherà a Stefano Pioli fare una valutazione di Lucchesi. La decisione finale spetta al tecnico parmense e in caso di cessione sull'ex Reggiana ci sarebbero Empoli e Cremonese. Occhio alla Sampdoria poi che avrebbe messo nel mirino Alessandro Bianco e Lorenzo Amatucci. Rimanendo in mediana dalla Serie B, Padova, Catanzaro e Modena, sono arrivati i primi sondaggi per Harder. Riguardo a Nzola invece c'è stato un interessamento da parte del Parma. Resta vigile anche l'Empoli.