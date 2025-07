Insigne si svincola dal Toronto F.C. con un anno di anticipo, su di lui Fiorentina e Parma

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sui due giocatori italiani che si sono svincolati dal Toronto F.C. e che potrebbero far ritorno nel nostro paese. Si tratta di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne. Se l'ex viola è sempre più vicino al Bologna per l'esterno campano si stanno muovendo la Fiorentina e il Parma. L’ex capitano del Napoli ha chiuso la sua avventura nordamericana con un anno d’anticipo sulla naturale scadenza del contratto fissata al 2026. 66 partite, 15 gol e 15 assist in tre anni di Mls per Insigne con la maglia dei canadesi.

34 anni compiuti a giugno, l'ala napoletana si sente ancora in grado di giocare ad alti livelli e sarebbe pronto a ripartire dalla Serie A. Per Parma e Fiorentina l'ostacolo principale riguarda lo stipendio percepito da Insigne a Toronto, circa 11 milioni l'anno. Cifre impossibili oggi per qualsiasi club italiano. Vedremo se la voglia di Insigne di tornare in Italia sarà tale da fargli accettare uno stipendio molto più basso.