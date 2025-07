Gudmundsson, rasserenato dal riscatto ricarica le pile a Ibiza prima della nuova stagione

La Nazione oggi in edicola si concentra su Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese, come mostrato sui social, si sta rilassando ad Ibiza prima di tornare a Firenze per l'avvio del ritiro in vista della nuova stagione. Una stagione che lo vedrà impegnato ancora con la casacca della Fiorentina che lo ha riscattato per 13 milioni dal Genoa. L'islandese ci teneva, ha spinto per la fumata bianca, e il club viola l'ha accontentato. Oltre a Gudmundsson e alla famiglia del numero 10 gigliato ad Ibiza è arrivato anche il legale delll'ex Genoa Vilhjalmur Vilhjalmsson.

I due avranno sicuramente parlato anche del processo per cattiva condotta sessuale che vede protagonista Albert anche se, dopo l'assoluzione in primo grado, non sembrano esserci preoccupazioni. Alla stessa conclusione, visto il riscatto, devono essere arrivati anche i legali della Fiorentina. Da metà luglio Gudmundsson si metterà a disposizione di Pioli per iniziare al meglio, senza infortuni questa volta, una stagione in cui vuole essere assoluto protagonista.