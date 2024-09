XG, Che dato. ACF 2ª dietro al Milan con una differenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In una classifica pubblicata dal Corriere dello Sport citando dati Opta in merito agli expected goals in Serie A emerge un dato curioso che riguarda la Fiorentina: la squadra di Palladino è seconda in Serie A per gol attesi in base alle statistiche, dietro solo al Milan. Se i rossoneri sono a 11 gol realizzati con 9,3 di expected goals, quindi con una differenza positiva per gli uomini di Fonseca, la Fiorentina può recriminare: 8,5 xg, 7 gol fatti, quindi 1,5 in meno di quanto direbbero i numeri. Al terzo posto c'è l'Atalanta con 10 gol fatti e 8,3 di expected goals, mentre al terzultimo posto la Juventus con 4,1xg e 6 reti realizzate dalla squadra di Motta.