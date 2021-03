VLAHOVIC, Obiettivo 10 gol. Soltanto due serbi...

Obiettivo 10 gol per Dusan Vlahovic. Il serbo è alla ricerca della doppia cifra ed il rientro di Ribery in questo senso può dargli una grossa mano. I palloni in avanti, senza l'aiuto dell'ex Bayern Monaco, scarseggiano e per uscire dalla situazione complicata in cui la Fiorentina si è messa non è l'ideale. Una rete per Vlahovic significherebbe tanto anche a livello storico visto che solamente due serbi nella storia della Serie A hanno raggiunto le 10 marcature in una sola stagione: si tratta di Milinkovic-Savic e Adem Ljajic. A riportarlo è La Nazione.