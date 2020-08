VLAHOVIC, Ha chiesto maggiore continuità. Il punto

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto anche su quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic. Il giovane attaccante serbo ha fatto sapere alla Fiorentina attraverso il suo procuratore Ristic di voler maggiore continuità. Riuscirà a dargliela la squadra viola? Anche con lui è previsto un incontro quando comincerà il ritiro e magari Iachini avrà le idee più chiare sull'attacco gigliato. Nel caso non si trovasse una soluzione per la sua permanenza in viola, pronto il prestito: Schalke 04, Milan e Crotone si sono già interessate.