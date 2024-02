VLAHOVIC, È stallo per il rinnovo con la Juve. Le cifre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra Dusan Vlahovic e la Juventus è fumata grigia per il rinnovo di contratto. Lo sostiene Tuttosport mentre riferisce che i contatti per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026 procedono a rilento, anche se l'intenzione comune è di trovare un accordo per andare avanti insieme. Nei giorni scorsi l'agente del giocatore, Darko Ristic, era presente a San Siro per assistere a Inter-Juve, ma anche l'ultimo contatto non ha portato ad un avvicinamento tra le parti dal punto di vista economico (l'attuale accordo prevede l’aumento del suo stipendio sino a 12 milioni netti a stagione).

La Juventus dovrebbe versare circa 45 milioni lordi nelle tasche dell'ex Fiorentina. Una cifra ritenuta ora alta, da Premier League, motivo per cui la dirigenza aveva proposto di spalmare l'ingaggio su 3 anni, ma il tentativo andato a vuoto. "Il rilancio prevedeva un quadriennale da 8 milioni a stagione, ma non bastano" scrive TS, sottolineando che Vlahovic rinnoverebbe fino al 2028 a 10 milioni a stagione. Una fase di stallo che apre più scenari, con tanti top club inglesi alla finestra.