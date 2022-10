VIOLA, Ultimo tour de force e 10 punti da ottenere

L'edizione odierna de La Nazione descrive l'ultimo tour de force prima della lunga sosta dei Mondiali nel quale la Fiorentina sarà impegnata in campionato. Cinque sfide, due tra le mura amiche (Inter e Salernitana) e le restanti tre a Genova contro la Samp, sempre in Liguria contro lo Spezia e a Milano contro il Milan. Obiettivo? 10 punti. Tre vittorie, un pari e una sconfitta. Risultati per niente facili ma raggiungibili, soprattutto per dare un senso a questa stagione. Sfide contro Sampdoria, Spezia e Salernitana, sulla carta le più abbordabili, sono partite da non sbagliare per far tornare la Fiorentina in zona Europa. Salvo maxi-imprese contro Inter e Milan Jovic e compagni dovranno avere la forza di raddoppiare l’attivo messo insieme da agosto fino alla trasferta di lunedì scorso a Lecce.