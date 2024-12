VIOLA, Testa al Guimaraes: obiettivo 5ª vittoria e ottavi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina si prende un lunedì di riposo e da domani comincerà a preparare la trasferta in Portogallo di giovedì sera. Dal Dall'Ara a Guimaraes, quando in panchina tornerà mister Palladino. I lavoro in Conference non è concluso, l'ideale sarebbe centrare la quinta vittoria per blindare il secondo posto in classifica, gli ottavi di finale e un sorteggio senza lo spauracchio Chelsea fino alla finale. Successo che al 'Estadio Dom Afonso Henriques' varrebbe addirittura triplo.

In ogni caso ai viola basta un punto per rimandare il discorso europeo a metà marzo senza passare dai playoff. In Portogallo i viola saranno soli per l'ultima volta: i tifosi devono scontare la seconda giornata di squalifica in trasferta. Lo riporta oggi La Nazione.