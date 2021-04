VIOLA, Tesoro agenti da 10 mln. Ma la classifica...

"Fiorentina, il tesoro degli agenti vale 10 milioni. Ma la classifica piange". Questo il titolo che La Nazione dedica alle operazioni viola stamani. Settimo monte ingaggi, settima società per costi e adesso, quinto club per compensi agli agenti. Numeri da primissima fascia quelli che anche nel 2020 hanno visto protagonista la Fiorentina. La cifra corrisposta ai procuratori è di 9.740.062 euro. Un segnale che fa capire come sia ampia la disponibilità economica di Commisso, dall'altro ci si accorge di come abbiano pesato sulle casse del club gli arrivi a parametro zero.

Leggi anche: VIOLA, 5ª per cifre agenti: tra passato e virtuosismo