VIOLA, 5ª per cifre agenti: tra passato e virtuosismo

Ha suscitato sicuramente molto interesse il fatto che, nella classifica delle provvigioni ai procuratori sportivi resa nota oggi dalla Figc relativa all’anno solare 2020, la Fiorentina sia la quinta società di Serie A ad aver elargito la cifra più alta, alle spalle di Juventus, Roma, Milan e Napoli. I viola infatti hanno sborsato quasi 9,7 milioni di euro, una somma molto alta che però ha bisogno di alcune specifiche. Come appreso da Firenzeviola.it, la Fiorentina ha una delle somme più alte di tutto il campionato poiché - nella filosofia di Rocco Commisso - il modus operandi della società prevede che i compensi agli agenti sportivi vengano saldati tutti subito, senza dilazionare le cifre troppo nel tempo. Questo perché i viola vogliono essere assolutamente virtuosi al momento dei pagamenti.

In secondo luogo, la Fiorentina sta ancora pagando in forma dilazionata provvigioni su giocatori arrivati nella precedente gestione sportiva: da Montiel ad Eysseric, passando per Dabo, Thereau e Vitor Hugo, i manager dei giocatori citati hanno avuto un pagamento delle commissioni frazionate per anni e una quota è ricaduta anche nel 2020. Infine i parametri 0: la Fiorentina, oltre ad essere il club che in due anni ha cambiato più calciatori di tutta la Serie A, (trovandosi di fatto costretta a spendere molto in fatto di provvigioni) ha scelto come filosofia di puntare anche su alcuni giocatori “free agent” (cioè col contratto scaduto) che, come noto, portano a spendere somme che di norma sono più alte rispetto alle altre proprio perché il giocatore (che si chiami Ribery, Borja Valero o Bonaventura) si accasa a costo 0.