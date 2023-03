VIOLA, Terzic pronto a tornare. Nico, rientro attardato

FirenzeViola.it

Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de Il Tirreno: come spiega il quotidiano, oggi la Fiorentina si ritroverà nel pomeriggio al centro sportivo Astori. In questi giorni è probabile il rientro in gruppo di Terzic ad un mese dalla lesione di 2° grado dell'adduttore della coscia sinistra riportata durante la trasferta con il Verona. Sempre oggi si aggregherà Jovic, bloccato da una bronchite per cui ha saltato l'ultima di campionato con il Lecce e le due gare con la nazionale valide per le qualificazioni europee. Le condizioni dell'attaccante serbo saranno valutate prima del reintegro in gruppo ma c'è fiducia: il tecnico viola punta ad averlo a disposizione già per sabato per la difficile trasferta con l'Inter. Lo stesso vale per gli altri nazionali che via vai raggiungeranno il centro sportivo: Milenkovic e Barak sono attesi in queste ore, poi sarà la volta di Amrabat domani dopo l'amichevole contro il Perù, infine gli ultimi a presentarsi saranno Kouamé (in campo stasera contro Comore) e Gonzalez che con l'Argentina affronterà domani notte il Curacao.