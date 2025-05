Venezia-Fiorentina, la prima finale per un posto in Europa

Dopo l'eliminazione dalla Conference League per mano del Real Betis la Fiorentina deve tornare alla vittoria in campionato per rilanciare le sue ambizioni europee. Quella di oggi pomeriggio contro il Venezia sarà la prima di tre sfide che i viola dovranno interpretare come una finale. Un dato positivo è che, nonostante per il momento siano fuori dall'Europa, i gigliati aritmeticamente hanno ancora la possibilità di raggiungere qualsiasi competizione Uefa. Con una vittoria oggi la Fiorentina sarebbe settima insieme al Bologna, a due punti dalla zona Champions League (in serata ci sarà poi Atalanta-Roma).

Tutti i calcoli fatti in prospettiva però verrebbero vanificati da un passo falso oggi al Penzo. In uno stadio tutto esaurito, circa 11.000 spettatori con 700 fiorentini nel settore ospiti, i viola, orfani di Kean, punteranno in attacco sulla coppia Gudmundsson-Beltran. In campo andranno tutti i migliori a disposizione, l'unico dubbio riguarda chi sostituirà Cataldi in mediana. Per l'edizione fiorentina de La Repubblica nel ballottaggio a due tra Adli e Richardson il francese parte leggermente favorito.