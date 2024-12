VIOLA, Terracciano e Quarta dal 1°. Più Kouame di Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Giornata di vigilia per la Fiorentina che domani sera, calcio d'inizio alle ore 21:00, affronterà il Vitoria Guimaraes nell'ultimo turno della fase a girone unico di Conference League. Palladino, che sarà regolarmente in panchina dopo il grave lutto subito, scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo a ridosso della partita, anche se qualche indicazione potrebbe darla già oggi in occasione della conferenza stampa in programma alle 19:45 presso lo stadio Afonso Henriques. Sicuri del posto sembrano essere Terracciano tra i pali e Dodo sulla corsia di destra. In difesa poi dovrebbero giocare Quarta nel mezzo e Parisi a sinistra.

In mediana spazio a Mandragora, mentre in attacco è prevista un'occasione per Ikoné e Sottil. Sulla trequarti ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran, con Kouame favorito su Kean per il ruolo di prima punta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport-Stadio.