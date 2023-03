VIOLA, Stadio provvisorio per restare a Firenze: il piano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato dal Corriere dello Sport la soluzione migliore per la futura casa viola è uno stadio “provvisorio” per tenere la Fiorentina a Firenze nelle stagioni 2024-25 e 2025-2026. Come ha fatto a suo tempo il Cagliari e come farà il Bologna nella gestione di un percorso che ha molti punti di contatto con quello che ci si aspetta nel capoluogo toscano. Dove però la soluzione “interna” porta solo e soltanto alla Scuola Marescialli e Brigadieri “Felice Maritano” a Castello, che ogni tanto torna a rimbalzare tra i quattro punti cardinali della città portandosi dietro però tutta una serie di problemi. La Scuola Marescialli darebbe parere favorevole alla realizzazione di uno stadio che al momento non c’è, ma è un campo di gioco con pista d’atletica e tribune che possono ospitare cinquemila persone, seppur attraverso tutti i vari passaggi che dalla Regione Toscana, dove il governatore Eugenio Giani è uno dei più convinti fautori della Scuola Marescialli come casa per due anni della Fiorentina. L’ostacolo diventa tutto quello che occorre per far trasformare l’impianto attuale in un punto d’aggregazione qual è uno stadio, idoneo ad ospitare le partite del campionato di Serie A: capienza da quadruplicare; spogliatoi e infrastrutture interne ed esterne; ingressi e parcheggi che non vadano ad intaccare quelli esistenti; viabilità da integrare. Per un costo stimato che va dai dieci ai quindici milioni di euro.